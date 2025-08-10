Costel Gâlcă trage un semnal de alarmă pentru Rapid înaintea duelului cu Oțelul: „Nu mai există meci ușor”

Costel Gâlcă a pus presiune pe jucătorii Rapidului înainte de meciul cu Oțelul Galați, care se va disputa luni, 11 august, de la ora 21:30, în etapa a 5-a a SuperLigii României.

Antrenorul giuleștenilor a subliniat că jocul va fi mult mai greu decât pare pe hârtie, având în vedere stilul agresiv și presingul avansat practicat de Oțelul în toate meciurile lor. Gâlcă a cerut concentrare maximă de la jucători și a amintit că fanii așteaptă rezultate, iar echipa trebuie să răsplătească acest sprijin prin victorii constante.

„Ne așteptă un meci dificil. Cu o echipă care aleargă foarte mult, care în mai toate meciurile de acasă și din deplasare a făcut presing avansat, a fos agresivă. Au două egaluri, o înfrângere și o victorie. Au fost foarte aproape și în meciul cu Farul să scoată un egal.

Am spus-o de atâtea ori! Fanii vor rezultate, ei ne dau tot sprijinul la fiecare meci! Și noi trebuie să îi răsplătim. E bine când câștigi. E important să menținem acest ritm, să câștigăm meci de meci. Le-am spus că e important fiecare meci, nu mai există meci ușor.

Fiecare meci e diferit și trebuie să fim concentrați la maximum și indiferent de nume să îi respectăm pe toți. Ne dorim foarte mult să câștigăm, să nu primim goluri. E important să avem constanță, să continuăm pe această linie. Va fi un meci destul de dificil la Galați”, a declarat Costel Gâlcă, în cadrul unei conferințe de presă.

În acest moment, Rapid a înregistrat un start bun de sezon și ocupă locul 2 în clasamentul SuperLigii. De asemenea, antrenorul a informat că doi jucători importanți, Elvir Koljic și Constantin Grameni, au revenit deja la antrenamentele de grup, în timp ce alți jucători accidentați vor reveni săptămâna viitoare.