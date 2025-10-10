Costel Gâlcă, tranșant după ce a văzut România – Moldova: „Sub așteptări, dar am încredere”

Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a făcut o analiză sinceră după victoria la limită a României în amicalul cu Moldova, scor 2-1. Gâlcă a caracterizat prestația tricolorilor” drept sub așteptări, deși a recunoscut câteva momente bune în joc.

Tehnicianul a explicat contextul dificil, cu mulți jucători accidentați și un lot mai puțin omogen față de perioadele anterioare. Totodată, Gâlcă a lăudat evoluția rapidistului Cristi Manea, care a avut o exprimare bună, deși a comis o greșeală spre finalul partidei. De asemenea, a vorbit despre Alex Dobre, remarcat pentru decizia de a pasa într-o fază de finalizare, subliniind că fotbalistul trebuie să se adapteze polivalenței cerute la nivel internațional.

Referitor la următorul meci important, barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial, Gâlcă și-a exprimat optimismul față de șansele echipei, dar a avertizat că acestea depind foarte mult de forma în care vor ajunge jucătorii la acea întâlnire decisivă. În plus, a exprimat susținerea pentru selecționerul Mircea Lucescu, încrezător că va continua pe banca tehnică până la finalul campaniei.

„Ne așteptăm mereu să aibă un joc bun (n.r. echipa națională). A fost un joc amical. Au fost mici momente când am jucat bine, când am jucat repede. Dacă luăm jocul în general a fost sub așteptări.

Au fost mulți jucători care au fost accidentați, jucători care nu au mai avut echipă. Nu a mai fost același grup. Echipa era mai omogenă.

Manea a făcut un meci bun. Exprimarea lui a fost bună. Excepție a făcut faza din ultimele minute când a alunecat și a greșit. Alex a intrat puțin, a avut șansa de a finaliza o acțiune și a luat decizia de a pasa. El unde se simte mai bine e în partea dreaptă, așa cum e la club. Trebuie să se adapteze și pe partea stângă. E normal să se adapteze. Polivalența se cere acum.

(n.r. despre meciul cu Austria) Am încredere într-un joc bun, serios și mă aștept să dea tot ceea ce este mai bun. Sper să scoatem un rezultat pozitiv. Depinde cum ajungem la acel baraj pentru că dacă jucătorii care sunt selecționați sunt într-un moment bun putem emite pretenții la așa ceva, la calificare. Depinde de meciurile pe care le au la echipele de club.

(n.r. Mircea Lucescu va rămână pe bancă și la baraj?) E un antrenor cu o experiență foarte mare. Mă gândesc că dacă a decis să vină aici va continua până la final”, a declarat Costel Gâlcă, conform digisport.ro.