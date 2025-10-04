Costin Curelea a anunțat jucătorii convocați pentru meciurile naționalei de tineret cu Serbia și Cipru

Reprezentativa U21 a României continuă în luna octombrie parcursul din preliminariile Euro-2027 cu un meci împotriva Ciprului. Până la acel duel, tricolorii vor întâlni într-o partidă amicală naţionala Serbiei.