Costin Curelea a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Finlanda și Spania

Selecționerul echipei naționale de fotbal Under-21 a României, Costin Curelea, a anunțat, vineri, lista preliminară a ”stranierilor” pentru meciurile cu Finlanda și Spania, din preliminariile Campionatului European de tineret din 2027, pe care se regăsesc 8 jucători care evoluează în afara țării, informează site-ul oficial al FRF, conform Agerpres.

Jucătorii convocați pentru partidele cu Finlanda și Spania: Vlad Rafailă (Real Betis Sevilla), Tony Strata (Vitoria Guimaraes), Matteo Duțu (AC Milan), Antonio David (Intern Milano), Rareș Burnete (Juve Stabia), Luca Szimionaș (Hellas Verona), Ioan Vermeșan (Hellas Verona), Robert Jălade (Sevilla).

Pe lista finală ce va fi comunicată înaintea reunirii se vor regăsi o parte dintre aceștia, alături de jucători din competițiile interne.

Echipa națională U21 a României are programate pentru luna noiembrie două partide în preliminariile EURO 2027, după cum urmează: vineri, 14 noiembrie, de la ora 17:00 cu Finlanda U21, pe Stadionul Veritas, din Turku, și marți, 18 noiembrie, de la ora 19:00 cu Spania U21, pe Stadionul Municipal, din Sibiu.

De asemenea, și selecționerul naționalei U20, Adrian Iencsi, a anunțat vineri stranierii pentru meciurile din luna noiembrie din Elite League: Emanuel Marincău (FSV Mainz 2), Raul Marița (Greuther Furth 2), Tudor Neamțiu (Dudelange), Filip Oprea (Asane).

Naționala României U20 are programate în luna noiembrie două partide: vineri, 14 noiembrie, de la ora 16:00, cu Germania U20, la Oliva Nova (Spania) și luni, 17 noiembrie, de la ora 18:30, cu Portugalia U20, pe Estadio Juventude Sport Clube.