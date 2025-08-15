Costin Curelea a decis lista preliminară a stranierilor U21 pentru meciurile cu Kosovo și San Marino

Naţionala de tineret a României începe în luna septembrie drumul către EURO 2027 cu meciurile din preliminarii împotriva reprezentativelor din Kosovo şi San Marino. Noul selecţioner al reprezentativei U21, Costin Curelea, a anunţat vineri lista preliminară a stranierilor pentru cele două confruntări.

Cele 10 convocări preliminare pentru jucători ce evoluează în afara României: Vlad Rafailă (Real Betis / Spania), Tony Strata (AC Ajaccio / Franţa), Matteo Duţu (AC Milan / Italia), Emanuel Marincău (FSV Mainz / Germania), Antonio David (Internazionale Milano / Italia), Luca Szimionaş (Hellas Verona / Italia), Robert Jălade (Sevilla / Spania), Rareş Burnete (Juve Stabia / Italia), Ioan Vermeşan (Hellas Verona / Italia), Jason Kodor (US Lecce / Italia). Pe lista finală ce va fi comunicată înaintea reunirii se vor regăsi o parte dintre aceştia, alături de jucători din campionatul intern. Programul tricolorilor: Vineri, 5 septembrie, ora 18:30: România U21 – Kosovo U21 (Stadion „Emil Alexandrescu”, Iaşi)

Marţi, 9 septembrie, ora 21:30: San Marino U21 – România U21 (San Marino Stadium, Serravalle)