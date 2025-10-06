Costin Curelea își avertizează jucătorii: „Nu vreau ne relaxăm cu Cipru”

Selecționerul echipei naționale de tineret a României, Costin Curelea, a declarat că așteaptă o schimbare de atitudine din partea jucătorilor săi în meciul amical cu Serbia și în cel cu Cipru din preliminariile Campionatului European de fotbal U21 din 2027, precizând că nu vrea ca aceștia să se relaxeze.

„Primul joc nu a arătat așa de bine cum ne-am fi dorit”, atrage atenția selecționerul

‘În amicalul cu Serbia aștept o schimbare de atitudine din partea jucătorilor, pentru că au fost lucruri care m-au nemulțumit. Le-am spus și atunci, o să insist și acum. Așa că vreau să văd o schimbare în jocul și atitudinea lor. E complicat să ne facem o imagine asupra Ciprului, pentru că a avut două meciuri grele cu Spania și Finlanda. Asta i-a făcut să fie mai temători, dar eu sunt convins că ciprioții vor arăta altfel la Cluj. Și atunci nu vreau ne relaxăm absolut deloc cu Cipru. Chiar nu este cazul, pentru că formează o echipă destul de puternică’, a spus el într-un interviu acordat FRF TV.

‘Avem nevoie de seriozitate în primul rând ca să tratăm corect fiecare meci. În acest amical putem să dăm șansa tuturor jucătorilor să intre, iar așa vom vedea și cine performează mai bine pentru ca împotriva Ciprului să avem cea mai bună formulă de echipă, pentru că acel meci este important în calculele calificării.

Primul joc (n.r. – cu Kosovo) nu a arătat așa de bine cum ne-am fi dorit. Sper să fi trecut însă emoțiile debutului, atât pentru jucători, cât și pentru mine. Pentru că am început o nouă campanie și toți avem nevoie de mai multă încredere. Am început campania totuși fără înfrângere și sper să continuăm pe linia asta și să câștigăm cu Cipru, pentru că apoi câștigând în deplasare cu Kosovo putem îndrepta lucrurile’, a adăugat selecționerul.

Naționala U21 face parte din Grupa A a preliminariilor pentru Europeanul de tineret din 2027

Costin Curelea s-a arătat bucuros de faptul că fundașii Kevin Ciubotaru și Lisav Eissat au fost convocați de Mircea Lucescu la prima reprezentativă.

‘M-am bucurat mult pentru Kevin că a făcut acest pas la naționala mare. Sper să debuteze împotriva Moldovei. Am vorbit cu el, era foarte fericit. Și noi ne bucurăm că sunt jucători de la tineret care atrag atenția și intră în vederile selecționerului Mircea Lucescu. Mă bucur că dânsul îmbrățișează această strategie de a da credit tinerilor. Asta ar trebui să fie un imbold pentru toți din lotul Under-21, pentru că fiecare are o șansă de a face pasul la prima reprezentativă a României. Mă bucur și pentru Eissat, care a fost monitorizat de mine în trecut. El a reușit să își pună actele în regulă, iar domnul Lucescu a fost încântat de el’, a precizat Curelea.

Selecționata de tineret a României va întâlni Serbia într-un meci amical în 10 octombrie (ora 19:00), pe Arena ‘Francisc Neuman’ din Arad, și Cipru, într-o partidă contând pentru preliminariile Campionatului European U21 din 2027, programată pe 14 octombrie (ora 19:00), pe Stadionul ‘Dr. Constantin Rădulescu’ din Cluj-Napoca).

Naționala U21 face parte din Grupa A a preliminariilor pentru Europeanul de tineret din 2027, alături de Spania, Finlanda, Kosovo, Cipru și San Marino. În primele sale partide, tricolorii au remizat acasă cu Kosovo (0-0) și au învins San Marino în deplasare (2-0).