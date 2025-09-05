Costin Curelea nu s-a ferit de cuvinte după remiza albă cu Kosovo: „Un meci care nu s-a desfășurat cum ne-am dorit”

Echipa naţională U21 a României a încheiat la egalitate, vineri, pe teren propriu, scor 0-0, cu reprezentativa U21 a statului Kosovo, în primul meci din grupa A de calificare la Euro 2027.

„Nu vreau să mă descurajez, pentru că este un rezultat pozitiv”, își face curaj selecționerul

La Iaşi, pe stadionul Emil Alexandrescu, România a debutat în calificările pentru Europeanul U21, care va avea loc în 2027. Adversarul a fost unul incomod, echipa statului Kosovo, iar tricolorii mici nu au reuşit să-şi impună jocul în faţa lor.

Trică a trimis mingea în poartă, în minutul 80, dar golul a fost anulat pentru un ofsaid la Biliboc. După un minut kosovarii au fost aproape de gol, când Lefter a fost salvat de bară. Imediat au trecut pe lângă deschiderea scorului şi elevii lui Curelea, dar Seji a fost la post.

„Plecasem mult mai încrezători, dar se pare că miza meciului… Încă de la încălzire i-am simțit așa că nu sunt foarte încrezători în propriile forțe. Am încercat să le iau presiunea de pe umeri. Am luat-o asupra mea. Putea să fie mai mult.

N-am reușit să facem o partidă foarte bună, dar nu vreau să mă descurajez, pentru că este un rezultat pozitiv. Putem să reglăm lucrurile și asta sper să facem pe mai departe. E abia începutul.

Portarul lor a reușit să scoată câteva mingi. Am avut multe faze fixe și nu am reușit să le fructificăm chiar dacă le-am lucrat amănunțit. Chiar am stat foarte mult pe ele pentru că știam importanța lor. Am avut multe faze fixe. Am atins puține mingi aruncate în careu.

În campania trecută au început cu o înfrângere în deplasare și au reușit să o drege pe parcurs. Trebuie să umblu la cheița lor, pe care nu am găsit-o. Nu i-am considerat slabi pe kosovari. Trebuie să respecți orice adversar.

Mă așteptam să domine în duelurile 1 la 1. Nu dau vina pe nimeni, dar mă îngrijorează această situație a lor. Cred că au fost limitați de teama resimțită. Și noi am plecat cu gânduri mari. Suntem în plan, nu ne descurajăm. Nu m-a dezamăgit un jucător individual.

Ca grup puteam face mai mult, mai curajoși. Mai sunt jucători, dar aria de selecție este limitată. Am încercat să iau jucătorii cu minute, care sunt cei mai buni la ora actuală. O parte din ei au jucat sub nivelul lor. Sunt convins de asta”, a declarat selecționerul.