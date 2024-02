Cozmin Gușă nu renunță la judo! Pe cine susține pentru funcția de președinte anul viitor: „Este cel mai mare antrenor din istoria judoului românesc!”

Cozmin Gușă a făcut un anunț important luni. Potrivit Agerpress, preşedintele Federaţiei Române de Judo a declarat că nu va mai candida pentru această funcție anul viitor și că are deja un nume pe care îl va susține.

Mai exasct, președintele FRJ îl va ajuta pe actualul vicepreşedinte, Florin Bercean, să obțină funcția de președinte anul viitor.

„Este cel mai mare antrenor din istoria judoului românesc!”

„Alegerile vor fi anul următor, în primăvară. Practic mai avem un an, însă sper că odată cu acest anunţ să nu-i şochez prea tare pe camarazii şi prietenii mei din judo. Eu nu mă retrag din judo, dar îl voi susţine pentru obţinerea funcţiei de preşedinte al federaţiei pe Florin Bercean, care acum este vicepreşedinte executiv. Este cel mai mare antrenor din istoria judoului românesc, s-a retras din antrenorat şi nu doar că merită la finalul carierei funcţia de preşedinte, dar cred că va fi şi extrem de util.

Sigur, împreună cu mine, care îl voi sprijini pe toate palierele, pentru că el nu este atât de iniţiat, de la obţinerea fondurilor private, până la discuţia cu autorităţile administrative implicate în activitatea de judo. Am luat decizia deoarece pentru oricine, de la preşedinte de ţară până la primar, două mandate ar fi suficiente, şi eu am început în 2017. Dar am şi nişte planuri profesionale diferite de sport care o să îmi mobilizeze multă energie din 2025, şi atunci aşa este corect. Sigur că nu plec de lângă ei şi că îi voi ajuta ca şi până acum. Dacă îmi vor propune funcţia de preşedinte de onoare, cam cum se face, nu o să o refuz, dar şi dacă nu o să mi-o propună, tot îi voi ajuta”, a spus Cozmin Gușă, conform sursei citate mai sus.