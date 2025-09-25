Craiova a anunțat prețul lui Baiaram: ”Poate să joace la mijloc!”

Ștefan Baiaram este noua vedetă de la Universitatea Craiova.

Fotbalistul Universității a avut o ofertă clară în această vară, dar Craiova nu a fost mulțumită.

Sorin Cârțu a anunțat care este prețu jucătorului.

„Baiaram poate să joace la mijloc, are o capacitate de efort, aşa e făcut de mic. Din punctul meu de vedere, când cineva vrea un atacant poziţional, îl alegi pe Louis Munteanu (n.r. – de la CFR Cluj). Dar Baiaram nu e aşa! Nu ştiu, eu nu am participat la negocieri (n.r- cu echipele interesate de Baiaram). Dar pentru Baiaram, mi se pare puţin 4 milioane jumate de euro…“, a spus Cârțu.