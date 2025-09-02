Craiova dă lovitura! Dublu transfer: Mihai Rotaru îl aduce în Bănie pe Adrian Rus, dorit de Gigi Becali la FCSB, dar și un fotbalist din străinătate

Universitatea Craiova s-a calificat în premieră într-o grupă europeană, după ce a trecut de formația turcă Istanbul Bașakșehir în play-off-ul Conference League.

Oltenii au un start excelent și în campionat, unde sunt lideri după opt runde, iar aceștia își întăresc în continuare lotul în vederea luptei pentru titlu.

Adrian Rus, prezentat oficial la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a confirmat oficial transferul internaționalului român Adrian Rus. „Bun venit la Știința, Adrian Rus! Universitatea Craiova a ajuns astăzi la un acord cu internaționalul român Adrian Rus, iar acesta a semnat un contract valabil pe o perioadă de un an.

Noul fundaș central al Științei a mai evoluat în trecut la echipe precum Pisa, Pafos, FC Fehervar, Sepsi OSK și Balmazujvaros. De asemenea, el a jucat și în 22 de partide pentru Echipa Națională a României. Succes în familia alb-albastră!”, a transmis gruparea din Bănie pe .

Cine este Monday Etim, noul transfer al Universității Craiova

Născut în Nigeria, Monday Etim s-a format ca fotbalist la academii din Camerun și Statele Unite. A debutat la nivel de seniori pentru formația americană Orange County SC, unde a fost împrumutat de la Los Angeles FC, iar mai apoi a evoluat și pentru Rio Grande Valley FC înainte de a semna în 2019 cu divizionara secundă daneză Roskilde, unde a impresionat în timpul unui trial.

De atunci, africanul a jucat doar în ligile inferioare din Danemarca, transferându-se în 2023 la Helsingor, iar în vara anului trecut la Hillerod. În primele 8 meciuri din noul sezon, Etim a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă. Postul de bază al acestuia este în banda dreaptă a atacului, însă nigerianul de 1.76m a evoluat în carieră atât în banda stângă, cât și pe postul de „vârf”.