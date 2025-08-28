Creștere spectaculoasă a Academiei Rapidului

Federația Română de Fotbal a publicat recent topul academiilor din România cu cele mai mari progrese în ultimii trei ani, iar Rapid se află printre cluburile cu evoluții remarcabile, se arată pe site-ul oficial al echipei.

Dacă în 2023 academia Rapidului ocupa locul 18, în 2024 au urcat până pe 11, iar anul acesta a pătruns în Top 10, ajungând pe locul 8 la nivel național.

Această ascensiune confirmă munca depusă de antrenori, staff și tinerii jucători din cadrul centrului de copii și juniori, dar și investițiile constante ale clubului în dezvoltarea noilor generații.

Rapid își consolidează astfel statutul de club cu tradiție, dar și cu viitor solid pentru generațiile noastre de elită!