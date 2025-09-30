Cristea a spus lucrurilor pe nume după derby: ”Am avut meciul în mână!”

La finalul derby-ului cu CFR, încheiat la egalitate, Iulian Cristea a analizat partida și a punctat cele mai importante momente al confruntării de luni seara.

”Eu zic că e un rezultat echitabil, la ceea ce am arătat ambele echipe în teren. Înainte de meci, am discutat, ne-am pregătit toată săptămâna. Și pentru noi, dar mai ales pentru acești fani superbi, ne-am dorit să câștigăm, dar din păcate nu am reușit să facem cel mai bun joc al nostru, iar un punct e echitabil.

Am avut meciul în mână, însă, exact cum noi am marcat primul gol printr-o deviere, fotbalul ne-a răspuns cu aceeași monedă. A venit un gol deviat, s-a făcut 2-2 și s-a ajuns la un rezultat de egalitate care nu cred că ne mulțumește pe nicio echipă”, a spus Cristea.