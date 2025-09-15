Cristi Balaj a ajuns la capătul răbdării: „E frustrant, iau în calcul să plec”

Cristi Balaj, președintele clubului CFR Cluj, ia în calcul seria să-și dea demisia din cauza situației complicate din cadrul echipei. După doar șapte puncte acumulate în opt etape de Liga 1, Balaj a declarat că se simte frustrat și obosit, iar rezultatele nu îl recompensează pentru implicarea sa intensă. El a spus că va avea o discuție cu finanțatorul Neluțu Varga privind viitorul său la CFR Cluj.

Balaj a explicat că a rămas în funcție din respect față de Varga, care a investit zeci de milioane de euro în club, dar recunoaște că îi este din ce în ce mai greu să continue fără sprijin deplin. Președintele a mai spus că percepe situația ca fiind extrem de dificilă, mai ales după ce a fost sancționat cu cartonaș roșu la meciul cu FCSB pentru că a cerut un al doilea cartonaș galben. În opinia sa, echipa actuală este mai bună decât în sezonul trecut, dar rezultatele întârzie să apară.

„Am vorbit cu domnul Varga după eșecul de la Hacken. Iau în calcul serios să renunț. Chiar nu am timp de nimic, e greu, frustrant, obositor. M-am trezit că am luat și cartonaș roșu pentru că am cerut al doilea galben la meciul cu FCSB. Vedeți, și când vorbesc de arbitraj încerc să fiu cât se poate de civilizat.

(n.r. Te gândești serios să pleci?) Da, este mult prea frustrant să te chinui, să te implici, să ai multe de făcut și să nu ți se întoarcă rezultate. Vorbind și cu voi ajungem la concluzia că CFR este mai bună decât sezonul trecut.