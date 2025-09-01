Cristi Balaj a criticat dur arbitrajul de la CFR Cluj – FCSB

Cristi Balaj, președintele CFR Cluj, a criticat arbitrajul de la meciul dintre CFR Cluj și FCSB, scor 2-2. Președintele „feroviarilor” a fost eliminat la meci și a recunoscut că a fost corect acordat cartonașul roșu pe care l-a primit.

”Am fost să văd reluările. Nu eram obligat să vin (n.r. la chemarea lui Colțescu, Balaj era deja pe tunelul dinspre vestiare).

Eliminarea a fost corectă, pentru că m-am apropiat de panourile publicitare, în momentul când era jocul oprit. Imediat după terminarea fazei, după ce am înscris gol.

M-am apropiat de panou și am ridicat două degete. Am solicitat al doilea cartonaș galben (n.r. la Mihai Popescu). Să nu dai cartonaș galben la asemenea intrare, cu talpa. Îi șterge și gamba. A fost fază de manual. Nu înțeleg interesul, să nu dai al doilea galben.

Poți să nici nu vezi. Am văzut că cei din camera VAR au mai întors discret. Au întors și cornere. Cei din camera VAR sprijină atunci când sunt situații evidente, grave”, a spus Balaj, la Digi Sport.