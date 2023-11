Cristi Balaj a dat de pământ cu arbitrajul de la Poli Iași-CFR Cluj: „VAR a trasat linia așa cum a vrut!”

CFR Cluj a plecat de la Iași cu doar un punct după 3-3 cu Poli. Cristi Balaj a fost vehement la adresa arbitrajului.

Mai exact, președintele ardelenilor a contestat decizia VAR la golul al 4-lea marcat de echipa sa. Iată cum a comentat scorul înregistrat.

„VAR a trasat linia așa cum a vrut!”

„S-a tras greșit linia. Nu am niciun dubiu. Am încredere totală în sistemul VAR. Doar că sunt convins, chiar sunt convins, am luat și informații. Știu că la Comisia de Arbitri, președintele și cei care se ocupă solicită și se întâmplă și pe plan internațional.

Ca atunci când există faze la limită. Și arbitrul asistent nu este convins că este offside, ori convingere ai doar la fazele clare, se dă credit atacului și nu ridici fanionul chiar și după ce s-a înscris, decât dacă ești convins că a fost offside. Ori la acea fază era imposibil ca arbitrul asistent să fie convins conform imaginilor.

Din punctul meu de vedere, arbitrul VAR a trasat linia așa cum a vrut, în mintea lui, probabil, să protejeze decizia arbitrului care a fost eronată. Un lucru este cert. Linia albastră care aparține apărătorului s-a tras mai în dreapta”, a spus Cristian Balaj, potrivit Fanatik.