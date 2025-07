Cristi Balaj a dezvăluit ce a discutat cu Louis Munteanu în miez de noapte: „Mi-a trimis mesaj să intervin! A fost o pată!”

Cristi Balaj a vorbit despre transferul lui Louis Munteanu. Cum comentează semișecul cu Paksi din preliminariile Europa League.

Cristi Balaj are încredere că CFR Cluj va trece de Paksi: „Suntem mulțumiți de anumiți jucători”

Cristi Balaj știe ce le-a lipsit jucătorilor lui Dan Petrescu: „E puțin pentru că nu am înscris. Mi s-a părut că am jucat mai bine cu FCSB. Și ei au jucat mai bine cu noi. Dacă am fi înscris un gol lucrurile ar fi stat diferit și probabil descrierea meciurilor ar fi fost alta.

Rămânem cu prima șansă, atâta timp cât tratăm meciul cu seriozitate. Dacă nu vom trata meciul serios și nu ne vom concentra mai mult la finalizare în fața porții, atunci ne îngreunăm situația. Pornim ca favoriți, dar uneori acest lucru nu ajută pentru că crează acea stare de relaxare”.

Oficialul ardelenilor a ținut să remarce doi jucători: „Suntem mulțumiți de anumiți jucători și mă refer aici și la Gjorgjievski și Samake, care a intrat pe parcurs. Mi-au plăcut și au demonstrat că au calitate.

În rest am ratat mult și au fost greșeli personale în urma cărora au apărut faze fixe, exact ceea ce își doreau ei. Dacă ei speră să dea gol, se gândesc că cele mai mari șanse le au din faze fixe, să aducă mingea în careul nostru și la centrări, la cornere se poate întâmpla orice”.

Cristi Balaj, poziție clară la cererea lui Louis Munteanu: „Nu există nici măcar 0,01% adevăr în acea afirmație”

Președintele lui CFR Cluj a avut de făcut un anunț din partea golgheterului lui CFR Cluj, după ce a fost acuzat că nu vrea să joace din cauza unor întârzieri salariale: „Am văzut că au apărut discuții în spațiul public legate de Louis Munteanu și chiar mi-a trimis aseară un mesaj.

A insistat pentru că nu aveam de gând să vorbesc, dar m-a rugat frumos să intervin pentru că este neplăcut și e o pată neagră pentru un fotbalist să apară asemenea zvonuri. A insistat pentru că nu există nici măcar 0,01% adevăr în acea afirmație.

Louis Munteanu ar fi vrut să joace și se pregătește cot la cot cu băieții. A făcut și suplimentar, a apărut o stare de oboseală la el pentru că a venit mai târziu și antrenamentele lui au fost multe mai tari decât ale colegilor care au făcut deplasarea în Ungaria”.