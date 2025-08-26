Cristi Balaj a făcut anunțul despre Louis Munteanu: ”Adevărul este unul singur”

Louis Munteanu intenționează să părăsească CFR Cluj în această vară, la doar un an după ce a fost transferat pentru suma 2,3 milioane de euro de la Fiorentina.

Astfel, atacantul a ales să nu se prezinte pentru partida cu Oțelul Galați, scor 1-4.

Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a analizat atitudinea jucătorului.

”Nu mai vreau să vorbesc despre Louis Munteanu, dar clar are nevoie de sprijin și să fie consiliat corect. Ca să fie corect, el trebuie să-și dea acordul și să asculte ce opinii vrea el. Dar adevărul este unul singur. Nu mereu iei deciziile cele mai bune. Noi am încercat mereu să-i spunem adevărul și am vorbit mereu frumos de el.

În momentul în care nu faci față la avalanșa care apare în spațiul public, atunci nu iei cele mai bune decizii. Chiar mi-ar părea rău să sufere și să existe repercusiuni mari, din punctul meu de vedere nu de îndreptăm într-o direcție bună”, a spus Cristi Balaj, la Liga Digi Sport.