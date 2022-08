Cristi Balaj a identificat aspectul care îi poate pune probleme CFR-ului contra Maribor: „Acest lucru ar putea să păcălească!”

CFR va juca în această seară returul play-off-ului Conference League contra celor de la Maribor. După 0-0 în slovenia, campioana României speră să câștige la Cluj și să se califice în grupe.

Cristi Balaj, președintele celor de la CFR, a vorbit despre una dintre problemele pe care Maribor ar putea pune-o ardelenilor, dar și despre banii care vor intra în conturile clubului dacă se califică.

„Acest lucru ar putea să păcălească, dar suntem precauți, concentrați!”

„Un meci important pentru echipa noastră, un meci cu o echipă Maribor care în campionat a suferit, introducând jucători diferiți față de competiția europeană. Acest lucru ar putea să păcălească, dar suntem precauți, concentrați.

Din punctul meu de vedere, am ajuns destul de ușor la poarta lor, dar am suferit la finalizare. Acolo intervine inspirația jucătorilor. Consider că avem jucători mai valoroși decât Maribor, avem și o echipă tehnică mai bună decât a lor.

Cred că vom încasa aproape patru milioane de euro din Conference League, dacă intrăm în grupe. Plus că fiecare victorie aduce 500.000 de euro. E o sumă mai mică decât ar fi fost în grupele Europa League, dar sunt bani importanți. Dar am avut și cheltuieli în ultima perioadă. Când am mers în Andorra, am cheltuit peste 120.000 de euro”, a declarat Cristi Balaj, pentru DigiSport.