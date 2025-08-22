Cristi Balaj ”a ieșit la atac” după înfrângerea usturătoare a CFR-ului cu Hacken: ”Am simțit jenă, rușine. Nu e numai Petrescu vinovat”

CFR Cluj a suferit un eșec ”usturător” în duelul contra suedezilor de la Hacken, scor 2-7, în prima manșă a play-off-ului Conference League.

În urma acestei înfrângeri, Dan Petrescu și-a anunțat demisia, iar Neluțu Varga s-a grăbit să îi găsească înlocuitor. Finanțatorul l-a readus pe Andrea Mandrolini pe banca tehnică a ardelenilor.

Cristi Balaj, președintele clubului, a răbufnit după eșecul echipei și a afirmat că joi seara a fost ”cea mai neagră seară din fotbal”.

”Cea mai neagră seară din fotbal. Aș spune că e cea mai urâtă seară a mea din fotbal. Am mai fost așa trist când România a pierdut la CM din 1994 împotriva Suediei. Am trăit cam același sentiment. În primul rând jenă, rușine, pentru că a fost un rezultat rușinos. Când joci în străinătate nu reprezinți doar clubul, suporterii. Reprezinți România. Și a fost un rezultat rușinos. Frustrare pentru că dăm timpul înapoi și încerci să te gândești ce nu a mers bine, ce s-a întâmplat, care ar fi cauzele, ce e de învățat din acest meci. Și aici sunt niște aspecte.

Ziua de ieri a început extrem de prost. Abeid a făcut o entorsă la gleznă pe terenul sintetic la antrenament, cumulat cu Sinyan, care la încălzire a avut dureri la zona abdominală și acum a plecat la urgență pentru că n-a ieșit din cameră toată ziua. Nu a venit la micul dejun. A acuzat dureri și l-am dus la urgență acum. Așa a început meciul. Cumulat cu Keita, care a avut o anumită jenă, contractură. Trebuia să spună, că în prima parte a meciului a ieșit cu leziune musculară. Cu toate acestea, cei care au intrat în teren au avut o evoluție slabă.

Toate adunate, cu două goluri anulate corect pe motiv de ofsaid, cu acea ocazie la 5-2, când puteam face 5-3, la ocazia lui Djokovic cu capul. Nu ne-a ieșit nimic. Cu toate acestea, nu avem nicio scuză. Suntem vinovați toți. Și-a dat demisia aseară Dan Petrescu după meci, dar vinovat nu e numai el. Vinovați suntem toți. Dacă cineva crede că dacă și-a dat demisia Dan Petrescu s-au rezolvat problemele, greșește”, a spus Cristi Balaj, conform Fanatik.