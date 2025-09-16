Gigi Becali a decis schimbări radicale în ofensiva FCSB-ului: ”Așa vreau!”

FCSB nu a reușit să se impună în acest sezon, dimpotrivă, șansele de a devii campioană pentru a treia oară consecutiv sunt din ce în mai mici. Astfel, gruparea bucureșteană a obținut o singură victorie, patru remize și patru eșecuri și ocupă locul 11 în SuperLiga.

Patronul Gigi Becali a anunțat, la două zile după remiza cu Universitatea Craiova, care vor fi jucătorii folosiți în plan ofensiv.

”Pe Bîrligea, l-am luat pentru că juca în bandă la CFR și îmi plăcea că venea în viteză, din bandă. Era foarte periculos.

E adevărat, joacă bine și ‘număr 9’, dar dacă eu l-am luat ca jucător de bandă?! Atunci, joacă tu în bandă!

Pentru că n-are realizări Miculescu. Atunci joacă tu, Bîrligea, în bandă și o să fie Alibec sau Thiam în centru. Și joc și cu Politic.

Bîrligea în dreapta, Alibec sau Thiam în centru și Politic în stânga. Așa vreau!”, a declarat Becali, conform fanatik.ro.