Cristi Balaj anunță plecări de la CFR Cluj, după meciul cu Botoșani

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a anunțat că s-a ajuns la o concluzie în ceea ce privește soarta anumitor jucători de la echipă, mai ales după începutul slab de sezon.

„Suferim din punct de vedere defensiv. Rezultatul de ieri mi-a stricat toată ziua. Am încheiat seara dezastruos. Dan Petrescu are jucători, au jucat Sheriff și Matei Ilie. Hai să-i evaluăm: acești doi jucători, dacă ar fi liberi de mâine, ar avea cel puțin 15 oferte.

Bosec e foarte bun, Abeid a avut evoluții foarte bune și el. Antrenorul duce o echipă până în fața porții. În momentul când ai 30 de șuturi spre poarta adversă, iar raportul de șuturi pe poartă este de 15-3 și ei dau 3 goluri… nu cred că i s-a mai întâmplat lui Dan Petrescu ca adversarii să aibă doar 3 șuturi pe poartă și să dea trei goluri. E o normalitate să șuteze de trei ori pe poartă, dar cum s-au luat golurile, cine a greșit, cum a greșit…

Întâmplarea a făcut că am avut unul dintre cele mai bune meciuri din acest sezon. Nu am vorbit cu Neluțu Varga, dar noi știm ce trebuie să facem. Am ajuns la o concluzie, iar în perioada imediat următoare vom munci în acest sens. Dacă pleacă jucători, va veni altcineva. Vedem cine pleacă. Trebuie să vorbim cu persoanele implicate. Vor exista niște schimbări, pentru că sunt momente în care trebuie să iei niște decizii care pot fi în favoarea ambelor părți.

Unii jucători pot fi buni, dar să nu se acomodeze la anumite echipe. Când intri într-o umbră neagră, e important ca, atât timp cât e deschisă perioada de transferuri, să repari și să fie benefic pentru ambele părți”, a explicat Cristi Balaj, potrivit fanatik.ro.