Cristi Balaj, atac dur la adresa lui Mihai Stoica: „Sunt oripilat!”

Cristi Balaj, președintele CFR Cluj, lansează critici dure la adresa lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație FCSB, după ce acesta a comentat o fază controversată de arbitraj dintr-un meci al ardelenilor. Balaj s-a arătat deranjat de modul în care Stoica își exprimă public opiniile despre deciziile de arbitraj din partidele altor echipe și i-a reproșat acestuia apărarea lui Ștefan Târnovanu, eliminat în confruntarea cu Farul.

Oficialul de la CFR a punctat că Stoica a scos în evidență doar golul marcant în prelungiri cu Unirea Slobozia, gol considerat regulamentar de CCA, dar a omis să menționeze că CFR a avut un gol valabil anulat anterior scorului de 1-1.

„Eu nu am vorbit despre arbitrajele de la alte echipe sau nu am făcut-o în sens peiorativ, doar mi-am spus părerea când mi s-a cerut. Am văzut că există conducători care vorbesc, și aici mă refer la MM Stoica, despre arbitrajele CFR-ului.

MM Stoica a scos în evidență un gol din meciul cu Slobozia, despre care CCA a spus că e regulamentar. Îi dau dreptate într-o oarecare măsură, că acea fază poate fi discutată, dar, înainte cu câteva minute, noi am marcat un gol perfect regulamentar și s-a anulat.

S-a întâmplat la 1-1, ni s-a anulat un gol valabil. A fost apoi acea situație și el tot vorbește că noi am câștigat cu un gol neregulamentar. Nu este normal.

Îmi este și mie ușor să comentez și să spun că sunt oripilat că, după ce Târnovanu a recunoscut că a folosit cuvinte inferioare, este atacat arbitrul pentru că a respectat regulamentul“, a spus președintele de la CFR Cluj, potrivit Digi Sport.