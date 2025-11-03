Cristi Balaj, despre Louis Munteanu: „Este foarte afectat”

Cristi Balaj, fostul preşedinte al CFR-ului, a vorbit despre starea mentală a lui Louis Munteanu, după ce atacantul ardelenilor a izbucnit în lacrimi la interviul de la finalul meciului cu Dinamo,1-2.

„Important este să se apropie de forma pe care o avea. Ar fi fost bine să plece în vară. Acum, următorul pas, e iarna. Un jucător care a ajuns să fie golgheter, să dea 23 de goluri, e greu să repete performanţa pe care a avut-o sezonul trecut. Echipa, culmea, nu e mai slabă, pentru că au venit întăriri. L-a ajutat şi echipa.

Au venit întăriri, un fundaş dreapta, la mijlocul terenului au venit Keita şi Muhar. A jucat bine şi Kun, atât de bine încât eu nu l-aş scoate de acolo. Biliboc e un jucător excelent. Puteau să joace cu 2 underi la meciul cu Dinamo. Este foarte afectat de transferul ratat”, a declarat Cristi Balaj pentru Fanatik.