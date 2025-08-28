Cristi Balaj, dezvăluiri despre preluarea funcției de director sportiv de către Mikael Silvestre la CFR: ”Domnul Varga ne-a spus că el se ocupă de transferuri”

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a vorbit despre venirea lui Mikael Silvestre în funcția de director sportiv la gruparea din Gruia.

Mikael Silvestre este fost internațional francez, cu patru titluri în Premier League și o Liga Campionilor cu Manchester United.

Balaj a dezvăluit că patronul nu le-a transmis nimic momentan, ci doar că va fi responsabil de transferuri.

”Domnul Varga ne-a spus doar că, din acest moment, el se ocupă de transferuri. El, personal. Am citit despre domnul Silvestre în ziar și altceva nu am ce să spun.

(n.r. – a ajuns Silvestre la club?). Noi nu știm nimic. Am citit doar ceea ce s-a scris. Domnul Varga ne-a spus că el se ocupă de acum înainte de transferuri. De fapt, nici nu mi-a spus mie, le-a spus colegilor mei.

Doamne ajută (n.r. – ca Neluțu Varga să se dovedească inspirat la capitolul transferuri viitoare)! Eu nu am vorbit nimic cu Silvestre, doar ce am citit în presă”, a declarat Cristi Balaj la Fanatik.