Cristi Balaj, dezvăluiri din culisele transferului lui Louis Munteanu

Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a făcut un anunț important privind viitorul atacantului Louis Munteanu. Oficialul clujenilor a confirmat că tânărul fotbalist este monitorizat de mai multe cluburi din străinătate, însă nu a dezvăluit numele echipelor sau sumele implicate în eventuale transferuri.

Balaj a precizat că Louis Munteanu va fi atent urmărit în următoarele două meciuri din play-off-ul Conference League, unde va avea ocazia să se evidențieze.

„(V-aţi înţeles cu Valencia?) Nu, nu ne-am înţeles. Eu n-am folosit sume şi nume, am spus că sunt mai multe cluburi care se interesează de el. Nu am spus nume, nu am spus cifre.

Am spus doar că la următoarele două partide de play-off va fi monitorizat. Nu avem absolut nimic concret, sunt cluburi interesate de el, mai multe cluburi. Atât pot să vă spun, va fi monitorizat la următoarele două meciuri”, a declarat Cristi Balaj, pentru as.ro.

Între timp, Valencia este una dintre echipele care și-a exprimat clar interesul pentru atacantul român. Spaniolii doresc să-l împrumute pentru un sezon pe Munteanu, oferind 2 milioane de euro, cu clauză de cumpărare definitivă de 10 milioane de euro în vara următoare. Totuși, Valencia a stabilit și condiții stricte pentru transferul definitiv: Louis trebuie să joace minimum 10 partide și să înscrie cel puțin 5 goluri pentru formația „liliecilor”.

Pe lângă interesul Valenciei, și Rennes a arătat atenție față de jucătorul lui CFR Cluj, ceea ce confirmă faptul că Louis Munteanu devine un nume urmărit la nivel internațional și că viitorul său poate cuprinde o mutare importantă în fotbalul european.