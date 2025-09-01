Cristi Balaj îi oferă lui Gigi Becali un jucător mult dorit de la CFR: ”Putem negocia”

CFR Cluj – FCSB s-a terminat la egalitate, 2-2.

Gigi Becali și-a exprimat dezamăgirea la finalul partidei și a afirmat că își dorește un nou fundaș central.

Cristi Balaj a precizat că i-l poate oferi pe jucătorul brazilian Leo Bolgado.

Fotbalistul a fost suspendat după eliminarea din duelul contra Oțelului. De asemenea, se pare că Becali l-a dorit în trecut pe brazilian.

”Avem jucători interesanţi chiar şi pentru alte cluburi din Liga 1. Dacă sunt cluburi de Liga 1, care au nevoie de jucători, putem să negociem.(n.r. – FCSB caută fundaş central) Păi avem unul pe care şi l-au dorit”, a declarat Cristi Balaj, la Fanatik.

Gruparea din Gruia a plătit 500.000 de euro portughezilor de la Leixoes pentru serviciile lui Bolgado în vara lui 2024.