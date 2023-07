Cristi Balaj le răspunde contestatarilor după CFR Cluj-Adana Demirspor 1-1: „Anumiți specialiști ne luau la mișto!”

CFR Cluj a bifat doar o remiză acasă cu turcii de la Adana Demirspor (1-1). Cristi Balaj, președintele ardelenilor, a ținut să le răspundă celor ce nu aveau încredere în echipa sa.

Mai exact, Balaj a declarat că nu a fost surprins de rezultat, iar conducerea se bucură de forma arătată de CFR în acest debut de sezon. Iată ce a spus.

„Anumiți specialiști ne luau la mișto!”

„Nu suntem surprinși (n.r. – de rezultatul cu Adana Demirspor). Îmi aduc aminte de anumiți specialiști care ne luau la mișto, dar noi, cei din management, am știut am făcut aici. Am redus bugetul și suntem în mare măsură mulțumiți.

Singurul lucru la care suntem puțin în urmă este pregătirea. Sunt convins că în acest moment toată lumea ne privește altfel decât ne privea la începutul campionatului”, a mărturisit Balaj, potrivit digisport.ro.