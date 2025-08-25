Cristi Balaj, mesaj dur pentru Louis Munteanu, după scandalul de la CFR Cluj: „E dezinformat și sfătuit greșit”

Cristi Balaj, președintele CFR Cluj, a reacționat dur după scandalul provocat de Louis Munteanu, atacantul care a refuzat să mai joace pentru echipă și care cere un transfer în străinătate. Balaj susține că internaționalul român este dezinformat și că nu există nicio ofertă oficială pentru acesta, precizând că situația poate fi reparată dacă jucătorul este sfătuit corect.

Problemele au început după ce Munteanu a refuzat să evolueze în meciul pierdut de CFR Cluj cu Oțelul Galați, scor 1-4, iar informațiile apărute despre posibile oferte de transfer au fost infirmate ferm de președintele clubului. Se pare că jucătorul, deranjat și frustrat, s-a întors în România de unul singur după meciul din Conference League disputat în Suedia, fără să mai stea alături de echipă.

CFR Cluj a primit refuzuri pentru sume importante în tentativa de a-l transfera pe Munteanu, dar niciuna dintre ele nu s-a concretizat într-o ofertă scrisă oficială, ceea ce îl pune momentan într-o situație complicată pe atacant.

Cristi Balaj avertizează că influențele externe i-au dezinformat pe jucător și părinții săi, contribuind la conflictul care amenință să se prelungească, dar el rămâne optimist că într-un final lucrurile se pot normaliza.

„Nu vreau să mai discut subiectul Louis Munteanu. E o situaţie delicată. Nu vreau să mai vorbesc despre jucătorul Louis Munteanu. Şi asta o spune Cristi Balaj, cel care l-a susţinut. Are nevoie de sprijin. Din punctul meu de vedere e sfătuit greşit.

Am discutat cu el. Din punctul meu e sfătuit greşit şi e clar că are nevoie de sprijin, de o persoană care îi vrea binele. Lucrurile pot fi reparate foarte uşor. Dar nu vreau să ajung să mint. Chiar nu vreau să discut subiectul acesta.

M-a deranjat ce au spus anumite persoane. Eu nu am discutat nici ieri şi nici acum nu vreau, mai ales că au apărut anumite articole. Nu vreau să mai vorbesc despre Louis Munteanu. În momentul în care apleci urechea şi crezi că tot ce zboară se mănâncă, atunci poţi să ai anumite supărări sau să fii supărat, dar adevărul e unul singur. Din punctul meu de vedere e dezinformat.

În acest moment nu există ofertă scrisă pentru el. Eu ştiu ce îi povestesc unii? Dacă poveştile alea ajung la el sau la părinţi, îţi dai seama”, a declarat Cristi Balaj, la fanatik.ro.