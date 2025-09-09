Cristi Balaj, noi detalii despre transferul lui Alin Fică la Rapid: ”Ne-am înțeles”

Transferul lui Alin Fică la Rapid de la CFR Cluj a picat în ultimele momente ale perioadei de mercato de vară din Superliga.

Cristi Balaj, președintele ardelenilor, a declarat că jucător va rămâne la gruparea din Gruia, deoarece Fică și clubul au ajuns la convenția de a semna în iarnă prelungirea contractului.

„Cel mai important e că suporterii noştri sunt fericiţi, s-au ataşat de Alin Fică, pentru că e un caracter deosebit şi un jucător foarte bun. Îl apreciem şi CFR a contribuit la evoluţia lui. Azi povesteam cu Alin ceva. Jucătorii şi-au primit salariile datorită unor foşti colegi care au făcut performanţă la club, iar prin aceşti bani ne-am continuat activitatea, iar acum venise rândul lui Fică să facă şi el ce au făcut alţi colegi de-a lungul timpului.

Transferul nu s-a realizat, pentru că Rapid nu s-a înţeles cu jucătorul sau impresarul. Probabil cu impresarul, că ştiam că aveau o dezamăgire (n.r. – cei de la Rapid), dar nu faţă de jucător, că nu au discutat cu el.

Ne-am înţeles rapid pentru Bolgado. Patronii au discutat, iar noi am respectat în documente ce au stabilit. Legat de detalii… Ştiu doar că erau supăraţi cei de la Rapid (n.r. – de situaţia cu Fică)”, a declarat preşedintele de la CFR Cluj, la Prima Sport.