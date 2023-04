Cristi Balaj nu mai suportă VAR-ul: „Nu știu ce chinezărie am luat!”

Cristi Balaj, președintele campioanei României, a răbufnit la adresa VAR-ului, după faza golului marcat de Universitatea Craiova în meciul cu CFR.

„Trei faze, una la Maglica, una la Manea și faza pe care ați amintit-o. Din punctul meu de vedere, fazele au fost judecate corect de Istvan Kovacs și validată de către arbitrii din camera VAR. Au fost faze la limită într-un arbitraj modern asemenea situații nu se sancționează.

Arbitrii au stabilit că atacantul Ivan are impact asupra lui Cristi Manea care știa că Ivan este în apropierea lui și s-a chinuit să oprească mingea să ajungă la Ivan. Dezamăgirea mea este de modul în care este folosit acest sistem de VAR. Habar nu am ce chinezărie am achiziționat. Habar nu am!”, a declarat Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Un lucru este cert, Manea avea oarecum poziția corpului în așa fel încât să fie pregătit să se ducă spre centrul terenului, pentru a interveni, cum s-a deplasat într-un final, iar Ivan spre poarta adversă. A plecat pentru a câștiga o poziție care să-i permită să înscrie un gol.

Dacă dăm credit liniei și spunem că linia trasată este paralelă cu linia de la mijlocul terenului, avem semne de întrebare, pentru că din felul cum este tuns gazonul pare că este trasată eronat, dar dacă dăm credit soft-ului sau tehnicianului care are grijă să fie trasată această linie nu am cum să nu fiu dezamăgit și să spun.

Sunt convins. Capul sau umărul lui Ivan este înaintea ghetei piciorului pentru că era aplecat de poziție de plecare”, a mai spus Cristi Balaj.