Cristi Balaj râde de Gigi Becali: „Le urez succes în Champions League!” – Ce a spus despre patronul FCSB-ului!

Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre Gigi Becali, patronul celor de la FCSB.

Se pare că Balaj nu a uitat cuvintele latifundiarului din Pipera. Iată ce i-a reproșat.

„Nu mi s-a părut fair-play nici când a dorit înaintea meciului retur cu Lazio să pierdem cu 5-0”

„Nu vreau să comentez, pentru că aș putea să fiu ironic și nu mi s-ar părea fair-play să spun ce gândesc. Nu mi s-a părut fair-play nici când (Gigi Becali) a dorit înaintea meciului retur cu Lazio să pierdem cu 5-0. Reprezentăm o echipă din România, așa cum poate să o facă fiecare.

Nu îl ajută, pentru că, până la urmă, ce e important e că publicul, ziariștii văd în acest moment un campionat strâns, orice etapă poate să aducă o răsturnare de lider, asta dă frumusețe. Și m-am bucurat înainte de a începe campionatul că o să fie greșeli mai puține (n.r. de arbitraj). Sunt nu doar surprins, sunt dezamăgit. (n.r. legat de declarațiile făcute de Gigi Becali vizavi de titlul de sezonul trecut) Păi na, ce trebuia să fac? Să le urez succes în Champions League?

Noi nu înțelegem că, indiferent ce am face în campionatul românesc, dacă nu construim o echipă puternică, care să poată să câștige și împotriva unor greșeli de arbitraj, niciodată nu vei performa pe plan internațional. Dacă păcălești în țară, asta nu înseamnă că poți să o faci și afară.

Și ajungem să ne facem de rușine. Am fost și voi rămâne un susținător al oricărei echipe românești. Avem nevoie de puncte. Nu este normal ca echipa de pe locul 2 în campionatul românesc să nu aibă posibilitatea nici de a se califica în grupe în Europa League. Este jignitor pentru fotbalul românesc!

Și am făcut și anul acesta eforturi, cu riscul de a apărea accidentări, și avem accidentări din păcate, pentru că am evoluat în cupele europene și am pierdut jucători importanți, Debeljuh, Bîrligea, încercând să reprezentăm România, să acumulăm puncte, de care nu beneficiază doar CFR Cluj, vor beneficia și viitoarele echipe care vor juca în cupele europene.

Și să ajungi, un om care s-ar putea să joci în cupele europene, să îți dorești să piardă o echipă românescă cu 5-0, este dezamăgitor. Degeaba păcălim pe plan intern”, a spus Cristi Balaj, conform prosport.ro.