Cristi Balaj, reacție după ce echipa sa a ratat șansa de a urca pe primul loc: „Fotbalul te pedepseşte!”

CFR Cluj a pierdut la Sibiu în fața celor de la Hermannstadt (0-1). Formația din Gruia a ratat astfel ocazia de a prelua prima poziție în campionat.

Cristi Balaj a reacționat după meciul pierdut de echipa sa. Iată ce a spus președintele ardelenilor.

„Fotbalul te pedepseşte!”

„Supărarea nu apare că nu am reuşit să ajungem pe primul loc, e vorba de o dezamăgire legată de jocul, în mod special, din repriza a doua. În prima repriză am avut control asupra jocului, am avut ocazii prin Otele sau Krasniqi, am avut o posesie prelungită cu acţiuni şi pase consecutive.

Din păcate, în repriza a doua, mai ales după înscrierea acelui gol, n-am mai avut acelaşi joc cât de cât mulţumitor. Sunt dezamăgit de jocul din a doua repriză. Mie mi-a plăcut cum am început jocul, repet, am avut 62-38 posesie în prima repriză, am fost echipa mai bună în teren, am avut şi ocazii de gol.

Dacă nu dai gol atunci când ai ocazii, fotbalul te pedepseşte. Am anticipat că o să fie un meci greu, am atenţionat jucătorii. Din păcate, sunt nemulţumit de modul în care am terminat jocul”, a declarat Cristi Balaj, potrivit Prima Sport.