Cristi Balaj și-a criticat jucătorii

CFR Cluj a mai bifat o etapă fără victorie în SuperLiga după 2-2 cu rivala U Cluj. Cristi Balaj așteaptă mai mult de la fotbaliștii clubului pe care îl conduce.

„Au fost greșeli ușor de evitat, dar asta discutăm intern, pentru că altfel aș folosi nume și nu mi se pare potrivit să scot în evidență aspectele negative în mass-media. Noi știm ce s-a greșit, am discutat la birou în primul rând despre minusuri.

Este un blocaj la nivelul tuturor, el există. Dacă stai și plângi nu rezolvi nimic. Singura soluție este să pui capul în pământ, să muncești mai mult, să repeți mai mult, să faci analize. Dacă faci asta, ai șanse, dacă nu, n-ai cum să câștigi…

Normal că am subliniat acest lucru, că putem rata play-off-ul. Am avut o ședință cu jucătorii și am vorbit despre calitățile lor. Le-am explicat că fără muncă și spirit, calitățile sunt egale cu 0. Le-am prezentat clasamentul din anii trecuți și pe cel de acum… Mai mult de atât, ce să te motiveze?”, a declarat Cristi Balaj, potrivit fanatik.ro.