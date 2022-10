Cristi Balaj surprinde: „Am vrut să scoatem echipa pe teren!” – Ce a spus despre partida cu Rapid!

CFR Cluj a pierdut pe terenul celor de la Rapid (1-2). Campioana României s-a arătat extrem de revoltată față de arbitraj.

Cristi Balaj, președintele clubului ardelean, a dezvăluit că oficialii echipei și-au dorit chiar să scoată jucătorii de pe teren. Iată ce a spus Balaj despre meciul cu Rapid.

„Am vrut să scoatem echipa pe teren!”

„Am simţit o adevărată plăcere când a început meciul. Au apărut situaţiile de arbtraj, ni s-a anulat un gol pe motiv de offside. Am primit mesaje că linia roşie se suprapunea cu cea albastră. Am înţeles că este suprapusă. A apărut prima lovitură de pedeapsă, într-un moment în care Yuri era în aer, efectua o foarfecă în mod corect. Luckassen intră direct în el. Yuri are o problemă la mână. Ulterior apare şi contactul. Dacă nu era împins Yuri, Scuffet intra în el. Aşa a apărut Luckassen în faţa lui Suffet. Dacă nu l-ar fi împins pe Yuri, Scuffet s-ar fi ciocnit de el. Din punctul meu de vedere, prima incorectitudine este fault în atac.

La al doilea penalty, primul care efectzuează o ţinere este atacantul. Este cel care ţine primul. Este un reflex pentru un apărător să pună mâna pe un adversar. Prima ţinere este provocată de Dugandzic. Ţinerea evidentă este a atacantului. Dugandzic a căzut cu scopul de a obţine un avantaj. Iar aceasta este simulare. Este cartonaş roşu la faultul asupra lui Deac. Vorbim de 4 situaţii când s-a greşit lui împotriva CFR-ului. Să ai 4 greşeli, să mergi şi la camera VAR şi să nu dau fault. Să nu dai penalty la faza asta, înseamnă că ai spatele asigurat. Şi spun asta fără să am. Discuţiile interne au fost să scoatem echipa pe teren. După a doua lovitură de pedeapsă au fost şi după ce a fost situaţia cu Deac.”, a declarat Cristi Balaj, pentru Pro Arena.