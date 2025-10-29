Cristi Bălgrădean a făcut anunțul despre retragere imediat după Sănătatea Cluj – U Craiova 1-4: ”Vârsta nu iartă pe nimeni”

Cristi Bălgrădean este un nume important pentru fotbalul românesc al ultimilor 15 ani. Ce răspuns a dat veteranul când a fost întrebat de retragere după întâlnirea Sănătatea Cluj – U Craiova 1-4.

Cristi Bălgrădean a vorbit despre retragere după Sănătatea Cluj – U Craiova 1-4

Imediat după încheierea partidei din prima etapă a Grupei B din Cupei României Betano, portarul de la Sănătatea Cluj a recunoscut superioritatea oltenilor, dar s-a arătat deranjat de căderea echipei sale din finalul jocului desfășurat în Bănie.

”Sunt două eșaloane între noi și ei. Au fost mai buni fizic, tactic, tehnic, din toate punctele de vedere. Am avut ocaziile noastre, am dat un gol perfect în minutul 45. Știam că va fi foarte greu, dar nu trebuia să pierdem și să luăm 4 până la final. Pierdeam 1-2, dar nu 1-4.

Dacă nu ești motivat când joci cu Universitatea Craiova, atunci cu cine, cu Sântandreiul din Liga a 3-a? E normal ca noi să jucăm până la ultima picătură de sânge. E normal până la urmă să fim motivați contra unei echipe de Liga 1. Bineînțeles că mi-au lipsit astfel de meciuri, dar din păcate vârsta nu iartă pe nimeni.

(n.r. – Cât mai joci?) Am ajuns la vârsta în care mă mai bucur de fotbal cât mai pot. Am contract până la vară, vedem ce se va întâmpla. Mi-aș dori să joc cât mai mult. A fost bună revenirea la Craiova, m-am revăzut cu foști colegi, anumiți prieteni. O atmosferă bună, plăcută”, a declarat Bălgrădean, la .