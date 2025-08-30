Cristi Bălgrădean a semnat cu noua echipă

Cristi Bălgrădean și-a găsit echipa! Portarul în vârstă de 37 de ani a semnat cu Sănătatea Cluj, unde va lucra sub conducerea lui Vasile Miriuță și va evolua în Liga 3. După despărțirea de Unirea Alba Iulia, Bălgrădean continuă astfel în această ligă, fiind a treia echipă din Liga 3 pentru care joacă în ultimii ani, după Muscelul Câmpulung și Unirea Alba Iulia.

Sănătatea Cluj a reușit să ajungă pe tabloul principal al Cupei României, după ce a eliminat Slobozia la loviturile de departajare în play-off, iar Bălgrădean va putea să joace în această competiție pentru echipă.

Portarul, care are în palmares două titluri de campion cucerite cu CFR Cluj în sezoanele 2020-2021 și 2021-2022, a evoluat în cariera sa la unele dintre cele mai importante echipe din România, printre care Dinamo Bucureşti, FCSB, CFR Cluj, CSU Craiova sau FC Braşov. De asemenea, a câștigat două Cupe ale României, una cu Dinamo (2011-2012) și alta cu FCSB (2019-2020).

„Bine ai venit, Cristi Bălgrădean!

Portarul în vârstă de 37 de ani a ajuns la un acord cu echipa noastră, urmând să îmbrace tricoul «viruşilor verzi» în perioada următoare!

Pufi a evoluat unele dintre cele mai importante echipe din România: Dinamo Bucureşti, FCSB, CFR Cluj, CSU Craiova sau FC Braşov”, a transmis Sănătatea Cluj.