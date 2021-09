Cristi Bălgrădean, scurt şi la obiect: ,,1-0 e scorul perfect”

Cristi Bălgrădean, portarul celor de la CFR Cluj, a reacţionatla finalul jocului cu UTA, de la Arad, terminat cu victoria elevilor lui Dan Petrescu.

CFR Cluj s-a impus la limită, scor 1-0, după ce Alex Chipciu a marcat un gol superb.

Portarul clujenilor recunoaşte că au avut noroc pe final de partidă, dar cele mai importante sunt cele trei puncte din clasament.

,,Am transpirat serios. Am avut şi noroc pe final, dar cel mai important e că am câştigat. 1-0 este scorul perfect.

Veneau şi sticlele, uite aşa treceau sticlele, nu e problemă. Am jucat aici în Liga 2, m-am simţit bine, am stat opt ani la rând, nu aş avea de ce să am ceva cu cineva de aici.

per că odată cu această victorie a revenit spiritul CFR-ului. Aţi văzut cum au alergat, cum s-au bătut, şi asta e cel mai important. Eu mereu m-am simţit sigur când am jucat pentru CFR Cluj. Au fost şi momente când nu am jucat, dar nu mai contează, sunt bine acum.”, a declarat Cristi Bălgrădeam, la finalul jocului cu UTA Arad.