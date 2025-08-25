Cristi Borcea a anunțat campioana Superligii din acest sezon

Cristi Borcea a anunțat cine va câștiga titlul în Superliga în acest sezon, oferind un verdict surprinzător. Fostul oficial al lui Dinamo, rival de lungă durată al lui Gigi Becali, a spus fără echivoc că Universitatea Craiova va fi campioana sezonului. Borcea susține că echipa condusă de antrenorul Mirel Rădoi are toate șansele să câștige, mai ales datorită sprijinului financiar consistent primit din partea patronului Rotaru, care asigură resurse pentru transferuri importante.

Borcea a făcut această declarație la puțin timp după ce Universitatea Craiova s-a distanțat în clasament cu un avans de 14 puncte față de campioana en-titre, FCSB, și consideră că antrenorul va reuși să gestioneze eventualele sincope pe parcursul sezonului.

„Eu zic că Universitatea va lua campionatul anul ăsta. Are și antrenor bun și în iarna o să ia doi, trei jucători care-i trebuie lui Mirel. Rotaru i-a dat mână liberă lui Rădoi și eu cred că ei vor fi campioni.

Asta e părerea mea… dacă este lăsat Mirel. Nu o spun acum, am făcut-o de acum două luni. Vor avea sincope, dar antrenorul, în timp, le va regla. Are o șansă foarte mare. Cel mai important este Rotaru, că poate să bage bani și ține să ia ce jucători dorește, dă contracte.

Și el, de patru-cinci ani, bagă constant bani. Nu există om în fotbal și nu a existat om în fotbal să câștige! Asta trebuie să stabilim, nu ce filme aveați voi în cap… că există să câștigi în fotbal. Ăla a luat, ăla nu știu ce… nu, nu există”, a spus Borcea, conform prosport.ro.