Cristi Borcea anunță că se implică din nou la Dinamo: ”Voi fi eu un sponsor important!”

Cristi Borcea a ieșit de ani din fotbal.

Omul de afaceri a fost patron la Dinamo, dar a decis să nu mai investească la echipa din Ștefan cel Mare.

Acum , Cristi Borcea anunțat că ar fi o posibilitatea să se implice din nou la clubul lui de suflet.

”Nu mă interesează nimic din fotbal. Am trecut prin prea multe şi eu sunt un tipicar şi mereu m-am bătut pentru locul 1, să câştig tot timpul. Patrick îmi spune mereu: «Tati, când facem stadionul, vreau să facem!».

Tati, nu există locul doi la Dinamo. M-a învățat nea’ Cornel de când am venit, din 1995. Am fost pe locul 14, nu știu ce m-ați întrebat și am vorbit. M-a tras deoparte și mi-a spus: «Ieși când o să câștigi un campionat. Locul doi la Dinamo nu există!».

Este în Liga 2 și asta este. Trebuie să facă stadionul și atunci va fi altă situație. Patrick o să se implice în momentul în care va fi stadionul gata. Și o să îl ajut. Dar, o să i-l dau pe Tică Dănilescu, pe Buduru, pe nea’ Cornel Dinu și, dacă vrea…

Eu, nu! Eu vreau să vin la lojă, la meciurile importante. Dacă nu se va implica Patrick, voi fi eu un sponsor important, când va fi gata stadionul. Vreau să vin doar la meciuri.

Când am ieșit în 2011 ne-am bătut pentru campionat. L-am pierdut pe Chiricheș, pe Popa, pe Pîrvulescu, toţi au ajuns la FCSB. Era şi Chipciu. Asta înseamna că nu ne batem la titlu şi am hotărât să mă retrag.

Este cea mai mare perioadă de glorie din istoria lui Dinamo. Am fost echipa deceniului: 2000-2010. Regretele nu sunt numai cu Lazio, cu Urziceniul…”, a declarat Cristi Borcea, pentru Fanatik.