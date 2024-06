Cristi Chivu a dezvăluit că a fost aproape de a semna cu Steaua: ”Aveam un contract semnat”

Cristi Chivu și-a început cariera în fotbal la Reșița, iar în 1998 a ajuns la Universitatea Craiova în schimbul sumei de 225.000 de euro.

Chivu a renunțat la postul de antrenor principal al echipei Inter Primavera.

Fostul internațional ar fi putut ajunge la Steaua, însă a ales Universitatea Craiova având în vedere că oltenii au oferit o sumă de bani către Reșița, iar bucureștenii au refuzat să o facă.

Chivu a vorbit acel episod.

”Da, aveam un contract semnat cu Steaua, fusesem la București. Ăsta ar fi fost visul lu’ tata. Deși tata, oltean de origine, ținea cu Universitatea Craiova, a zis că singurul club în care pot să fac performanță și care mă va ajuta să cresc era Steaua.

Dar cât el a fost în viață n-a existat nicio ofertă din partea Stelei. Toate au intervenit după decesul lui.

Am avut Steaua, am avut Rapid cu domnul Copos care insista, era și primul an al lui Mircea Lucescu pe banca Rapidului. Plus Craiova, cu nea Ilie Balaci care insista să merg la Universitatea.

Semnasem un contract cu Steaua care devenea valabil în momentul în care se plătea suma respectivă de transfer către Reșița.

Dar mai toate echipele, în afară de Craiova, își doreau să nu plătească mai nimic Reșiței. Și eu am zis că dacă tata a jucat și a fost antrenor aici, e de datoria mea morală să ajut clubul. Eu mi-am dorit o sumă de transfer, Reșița să încaseze o anumită sumă de bani.

Da, doar Craiova a fost dispusă să facă pasul ăsta. Mie mi se propusese un contract mult mai mare dacă nu plăteau pe mine o sumă de transfer. Am refuzat total”, a spus Cristi Chivu, potrivit Golazo.