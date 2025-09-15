Cristi Chivu a prefațat debutul în Champions League: ”Trebuie să învățăm din înfrângeri”

Inter Milano a pierdut meciul contra celor de la Juventus, scor 3-4, din etapa a treia din Serie A.

Acum, jucătorii lui Cristi Chivu urmează să își facă debutul în noul sezon din Champions League, în duelul cu Amsterdam Ajax, miercuri, de la ora 22:00.

Antrenorul român a vorbit despre meci și a declarat că își dorește să obțină 3 puncte la Amsterdam.

Chivu a vorbit și despre eșecul din partida cu Juventus.

”Îmi asum meritul pentru prestație, evident că mă doare că nu am adus niciun punct acasă. Am arătat calitate, personalitate și dorința de a domina meciul. Apoi, chiar și în momentele dificile, când am fost conduși de două ori, nu ne-am pierdut calmul și chiar am reușit să întoarcem rolurile. Ne-a lipsit controlul în ultimele zece minute.

Trebuie să învățăm din înfrângeri și să înțelegem că în anumite momente trebuie să facem lucrurile altfel decât suntem obișnuiți, fără a ne pierde concentrarea. Această echipă poate face multe lucruri, trebuie să se perfecționeze.

Frumusețea fotbalului este că următorul meci vine imediat și va trebui să ne îmbunătățim evoluția. Va trebui să găsim determinarea, mândria și furia care vin din amărăciunea înfrângerii împotriva lui Juventus.

Champions League se apropie, iar Inter vrea să onoreze competiția, ca întotdeauna în ultimii ani. Este întotdeauna dificil să joci la Amsterdam, trebuie să mergem și să facem un meci mare”, a spus Cristi Chivu.