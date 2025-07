Cristi Chivu a vorbit despre primul lui sezon la Inter Milano: „Tot ce contează este munca asiduă: vrem să rămânem în top”

Sezonul 2025/26 a început la Centrul de Antrenament din Appiano Gentile cu un discurs al președintelui și directorului general, plus conferința de presă a antrenorului Cristian Chivu.

„Inter vrea să rămână în vârful fotbalului italian, european și mondial”, a spus românul

Tehnicianul român a spus, printre altele, că vrea să mențină formația în top, recunoscând totodată, în timpul prezentării sale oficiale, că echipa începe un nou ciclu după plecarea tehnicianului Simone Inzaghi.

Iată care au fost întrebările jurnaliștilor și răspunsurile, potrivit site-ului oficial, oferite de fostul internațional român, care a jucat la Inter între 1 iulie 2007 și 31 martie 2014, când s-a retras din activitate, după o înțelegere de comun acord cu clubul italian.

Primul tău sezon ca antrenor al lui Inter este pe cale să înceapă oficial: ce spirit ai pentru a o lua de la capăt după o vară unică, marcată de experiența ta la Campionatul Mondial al Cluburilor? Și ce aștepți de la acest nou sezon?

O luăm de la capăt cu spiritul potrivit pentru a rămâne o echipă competitivă. Acesta este obiectivul nostru. Așteptările sunt aceleași ca întotdeauna, aceleași de la înființarea echipei: să fim competitivi, să ne menținem loialitatea și să avem pasiunea de a atinge obiectivele.

Cât de mult vă poate ușura munca acest grup?

Cred că rezultatele obținute până acum sunt o dovadă a ce a realizat grupul în ultimii ani. O echipă câștigătoare care concurează pentru titluri, cu două finale de Liga Campionilor și un titlu național reprezintă dovada unui grup puternic, solid, care știe ce poate face.

Ne puteți spune principiile dumneavoastră tactice? Cum va juca Inter?

Numele dintr-o formație sunt doar nume, principiile sunt cele care contează. Vrem să fim agresivi și verticali, menținând echilibrul și navigând prin diferitele faze ale unui meci și ale unui sezon.

Care este obiectivul lui Inter în acest an? Este campionatul o prioritate?

Nu ne uităm niciodată spre trecut, nu vrem să ripostăm. Privim spre prezent și spre viitor: această echipă, prin suișurile și coborâșurile ei, a fost construită pentru a ajunge mereu în vârf și trebuie să rămânem acolo, indiferent de titlurile câștigate sau pierdute. Vom da întotdeauna totul pentru a ne atinge obiectivele, dar, evident, acțiunile vor conta la fel de mult ca și cuvintele. Acest club este unit, vrea să aibă un impact și să rămână în vârful fotbalului italian, european și mondial.

Ați jucat într-o echipă care a câștigat totul și a avut valori extrem de importante. Ce veți cere și cere de la jucători?

Cer respect pentru coechipierii lor, pentru ei înșiși și pentru clubul pentru care joacă. Totul începe cu asta: integritate și dorința de a depăși totul, chiar și cele mai grele și provocatoare momente. Acest grup a dovedit că știe cum să o facă: trebuie să depășim atrocitățile pentru că numai atunci putem merge mai departe și ne putem perfecționa. S-a întâmplat și cu noi atunci, trebuie să acceptăm suișurile și coborâșurile și să le depășim.

Care este sloganul vostru la Inter?

Nu vrem să copiem pe nimeni, nu suntem obligați să avem un slogan, trebuie doar să muncim și să rămânem competitivi, așa cum am făcut-o în ultimii ani.

Se va schimba Inter în funcție de meci?

Vrem să ne adaptăm și să fim imprevizibili, bazele există, iar echipa are jucători capabili să se adapteze la momente specifice dintr-un meci de fotbal.

Cum ați gestionat perioada de după Campionatul Mondial al cluburilor?

Am discutat despre ce s-a întâmplat. Face parte dintr-un grup matur care vrea să câștige. Din când în când, este nevoie de mai multă claritate.

Cât timp îi ia unui jucător să proceseze dezamăgirea?

Suntem un grup matur, cu o personalitate și o experiență deosebite. Știm cum să gestionăm anumite momente și să acceptăm mental criticile și situațiile incomode, atât individual, cât și colectiv. Așteptările de la această echipă erau foarte mari, dar, din păcate, lucrurile au mers diferit și suferi mental pentru că există atât de multă amărăciune, mai ales când ești atât de dornic să realizezi ceva important. Frumusețea fotbalului este că există întotdeauna un meci nou și un sezon nou de luat de la capăt. Ceea ce se spune trebuie să devină o sursă de motivație care să te facă să muncești mai mult și să ai mai multă ambiție și consecvență.

Ce ți-a plăcut la echipă la Campionatul Mondial?

Faptul că, cu puțină energie și multă dezamăgire, am văzut o echipă care a încercat să facă tot posibilul pentru a obține rezultate importante. Am înțeles imediat, datorită clubului, că așteptările sunt întotdeauna mari și că trebuie să te străduiești mereu să dai tot ce ai mai bun. În ciuda schimbărilor de vreme și a călătoriilor, am văzut întotdeauna un grup dornic să joace bine și să dea totul.

Este acesta un grup complet sau mai este nevoie de ceva?

Clubul și cu mine suntem mereu în contact pentru a stabili strategii pentru această piață de transferuri și ce ne dorim pentru această echipă în viitor. Împărtășim aceleași idei și suntem mereu deschiși la oportunități neașteptate.

Sunteți conștient că există o cale de urmat?

Aceasta face parte din viață, nu doar din fotbal. Suntem conștienți de ceea ce reprezintă Inter și care sunt așteptările. Este simplu: poți câștiga imediat sau nu, dar oricum ar fi, este o călătorie și trebuie să o accepți. În ultimii ani am fost în vârf și că aceasta este în continuare ambiția noastră. Acest lucru este valabil nu doar pentru că sunt aici acum, ci și pentru orice alt antrenor.

Ați lucrat cu Leoni și Pio Esposito: ce ne puteți spune despre acești doi tineri?

La nivel uman, amândoi sunt grozavi. Cred că vor fi viitorul fotbalului italian. Vă veți bucura de ei mult timp în echipa națională, pentru că vor juca pentru Italia mulți ani.

Ce vă place la acest rol, în acest moment?

Mă bucur de responsabilitatea care mi-a fost dată. Am acceptat-o întotdeauna de-a lungul vieții și am încercat întotdeauna să dau tot ce am mai bun pentru a-mi atinge obiectivele personale. Revenirea aici este o mare provocare. Clubul mi-a oferit atât de mult și este în vârful fotbalului mondial. Voi face tot posibilul să mă ridic la înălțimea ei și să ofer ceva înapoi clubului care mi-a oferit atât de mult din 2007. Acestea sunt ambițiile mele: Inter este mereu în inima mea și va fi mereu. Voi încerca să ofer ceva important clubului.

Cât timp va dura până când Inter va asimila principiile tale?

Ca antrenor și fost jucător, cred că jucătorii fac diferența. Antrenorul transmite idei, dar ceea ce se oferă pe teren este mai important. Nu am văzut niciodată un antrenor bun fără jucători puternici.

Cum va fi mijlocul tău la Inter?

Avem un mijloc valoros, cu mulți jucători buni și puternici. Vom vedea cum evoluează: în unele meciuri vor fi 3 jucători, poate doi în altele. Numele vor fi alese săptămână de săptămână, tot în funcție de adversar. Mă bucur că Calhanoglu s-a întors sănătos, a muncit din greu și este nerăbdător să-și revină. A fost foarte dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii, a încercat să ajute echipa și s-a accidentat din nou. Așteptările lui erau să revină, dar a muncit din greu în timpul vacanței și azi la primul antrenament.

Crezi că mijlocașii tăi din acest lot pot face față în prezent unui atac în trei?

Nu am spus niciodată că voi juca cu trei atacanți, când mă refer la cifre, sunt doar cifre. Așa a fost și în trecut: baza era 3-5-2, dar structura se schimba în funcție de situație. Ocuparea terenului depinde întotdeauna de ceea ce permite adversarul, formațiile se pot schimba și au puțin de-a face cu dinamica unui meci. Trebuie să știi cum să interpretezi jocul, să fii agresiv, să sari peste linii și jucători și să câștigi dueluri. Cine câștigă duelurile câștigă meciuri. Vom încerca să stabilim o identitate puternică de la început, antrenând mai multe formule, astfel încât să fim pregătiți pentru evenimente neașteptate în timpul sezonului.

Cum poți face diferența?

Sper să am un impact cu bun simț, determinare și zâmbet, pentru a fi cât mai bine pregătiți pentru următorul adversar. Vorbesc și despre staff-ul meu: vom încerca să-i înțelegem și să vorbim cu ei. Uneori uităm că vorbim despre bărbați și femei care, ca toți ceilalți, au lucruri pe cap. Trebuie să le înțelegem problemele și cum să le rezolvăm. Cred în comunicare și în ceea ce o persoană poate oferi alteia. Îmi place acest mod de viață, Nu este o coincidență că am petrecut 6 ani în sectorul de tineret. Nu mă simțeam pregătit și, la început, a trebuit să învăț să fiu empatic și să-i înțeleg bine. Am avut ocazia să lucrez cu jucători mai maturi la Parma și, acum, din nou, cu jucători cu care am lucrat în trecut. Mă bucur că sunt aici, i-am respectat și admirat întotdeauna pe marii campioni ai acestei echipe.

Ți-au urat foștii tăi coechipieri la mulți ani?

Mi s-a pus această întrebare în America. A trecut ceva timp, dar mesajele sunt aceleași. M-am bucurat să le primesc, și nu doar de la foștii mei coechipieri. Ei se bucură pentru mine și eu mă bucur pentru ei, în ceea ce privește carierele lor post-fotbalistice. Ne susținem reciproc. M-am bucurat să-l văd pe Maicon în America, pe Pupi, care este mereu alături de noi, și pe toți acești băieți care cunosc bine acest loc și știu ce lucruri mari au făcut pentru acest club.