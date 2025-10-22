Cristi Chivu cucerește Champions League cu Inter: „Sunt român și am știut cum să motivez vestiarul”

Cristi Chivu a impresionat pe toată lumea după victoria clară a lui Inter Milano la Royale Union Saint-Gilloise, scor 4-0 în Liga Campionilor. La flash-interviul de după meci, antrenorul român a oferit o declarație care a stârnit curiozitatea jurnaliștilor italieni, spunând că echipa ”avea nevoie să fie înțeleasă, liniștită, dar și scuturată”. Expresia ”scuturată” a provocat confuzie, iar Chivu a explicat ulterior pe ton glumeț că „nu i-a venit alt cuvânt în minte, fiindcă este român”.

La conferința de presă de după, Chivu a detaliat filosofia sa de antrenor, subliniind importanța echilibrului dintre susținere și rigoare. Chivu a explicat că rolul său a fost să asculte vestiarul, să ofere sfaturi și să fie aproape de jucători, inclusiv prin gesturi simple precum îmbrățișările. El a avertizat însă că drumul este lung și echipa nu trebuie să cadă pradă iluziilor nici după această serie de succese.

„Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român (n.r. – râde). Echipa asta avea nevoie să fie înțeleasă și apărată, nu putem uita parcursul de anul trecut. Nu putem uita că până în aprilie a fost o echipă stratosferică, judecată doar pentru că nu a atins anumite obiective.

Aveau nevoie doar să fie înțeleși și apărați, antrenați și, uneori, trebuie să fii și dur, să le spui lucrurile în față. Trebuie să accepți adevărul, să lași în urmă anumite dezamăgiri și să mergi mai departe cu convingere, dorință și pasiune. Nu am făcut mare lucru: am fost acolo să ascult, să dau câteva sfaturi și câteva îmbrățișări.

Trebuie să oferi și mângâieri: când apar probleme, trebuie să intri în inimă și în minte și să scoți ce e mai bun din ei. Munca nu este făcută doar de mine, ci de tot personalul și de clubul care a oferit sprijinul potrivit. Drumul este încă lung, nu trebuie să ne lăsăm pradă iluziilor”, a spus antrenorul român, potrivit fcinter1908.it.

Victoria la scor în această etapă a fost salutată de presa italiană, care a remarcat spiritul echipei sub conducerea lui Chivu. În continuare, Inter se pregătește de un meci dificil contra campioanei Italiei, Napoli, care, paradoxal, a suferit o înfrângere usturătoare, 2-6 cu PSV Eindhoven, acolo unde românul Dennis Man a înscris două goluri impresionante.