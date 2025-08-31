Cristi Chivu, discurs de lider înainte de meciul cu Udinese: „Răspunderea va fi mereu a mea”

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, a făcut un discurs de clasă înaintea meciului cu Udinese, dezvăluind un pact important făcut cu jucătorii săi. Chivu a spus că el va fi întotdeauna responsabil pentru rezultate, la bine și la rău, preluând întreaga răspundere asupra sa pentru echipă.

De asemenea, el a pus accent pe meritocrație, subliniind că niciun jucător nu are dreptul de titular fără să merite prin prestații și antrenamente, iar rotația va fi făcută în funcție de merite, pentru binele grupului.

Chivu a mai menționat importanța menținerii atitudinii și mentalității de echipă, precum și unitatea și armonia în vestiar. El a apreciat revenirea motivată a jucătorului Hakan Calhanoglu, care și-a regăsit ambiția și dorința de a performa pentru club. Discursul a fost un mix între calm, asumare și strategie pentru a gestiona un sezon cu program încărcat și a menține echipa competitivă pe toate planurile.

„Sunt lucruri despre care putem vorbi și altele despre care nu putem. Dar să nu credeți că sunt ceva special. Sunt întotdeauna lucruri bune pentru echipă, care îi fac pe jucători să înțeleagă importanța grupului, unitatea și armonia care trebuie să existe. Pactul la care am ajuns este că eu sunt mereu responsabil, la bine și la rău”, a declarat antrenorul lui Inter, potrivit gsp.ro.

„Trebuie să păstrăm atitudinea și mentalitatea, apoi trebuie să îmbunătățim și multe alte lucruri. Vor fi multe meciuri și vom avea, de asemenea, oportunitatea de a explora diferite combinații cu trei atacanți.