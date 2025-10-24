Cristi Chivu este precaut înainte de Napoli – Inter: „Trebuie să analizăm ce s-a întâmplat”

Inter va da piept cu Napoli, campioana Italiei din sezonul trecut, într-un meci care se va juca sâmbătă, de la ora 19:00, în direct la Digi Sport 1.

Cele două formații 5 victorii și două înfrângeri

Înaintea acestui duel, Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, a fost întrebat dacă acesta este unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului. În prezent, Inter și Napoli sunt la egalitate de puncte (15), pe locurile 2 și 3 în clasament.

„Ne confruntăm cu campionii Italiei, iar ambițiile noastre sunt extrem de mari. Va fi un meci disputat, iar toată lumea va dori să obțină un rezultat pozitiv.

Nu putem compara meciul cu anul trecut, deși trebuie să analizăm ce s-a întâmplat. Rivalitatea există, Napoli este o realitate în fotbalul italian și nu numai. Au câștigat de două ori titlul în ultimii 3 ani”, a declarat Cristi Chivu, conform Tutto Mercato Web.