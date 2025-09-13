Cristi Chivu i-a răspuns omologului Igor Tudor înainte de Juventus – Inter: „Nu trebuie să facem asta!”

Sâmbătă, de la ora 19:00, în cadrul etapei 3 a noului sezon din Serie A, se va disputa Derby d’Italia, între Juventus și Inter. Antrenorul „nerazzurrilor”, Cristi Chivu, a vorbit despre duelul de la Torino, primul său derby din postura de tehnician. În primele două runde, Inter a înregistrat o victorie, 5-0 cu Torino, și un eșec, 1-2 contra lui Udinese

Cristi Chivu i-a răspuns lui Igor Tudor înainte de derby-ul Juventus – Inter

Igor Tudor a afirmat înainte de partida dintre Juventus și Inter că acest meci este unul extrem de important, care valorează mai mult decât cele trei puncte. Cristi Chivu nu a fost de acord cu tehnicianul croat, afirmând că noul sezon încă se află la început. „Este doar etapa a treia. Nu trebuie să ne extenuăm, dar toată lumea știe ce înseamnă Derby d’Italia.

Trebuie să ai energia necesară pentru a citi jocul. Suntem conștienți de importanța meciului cu Juve, dar asta nu schimbă valorile noastre și obiectivele pe termen lung din acest sezon.

În fiecare sezon există suișuri și coborâșuri. Trebuie să înveți din greșeli și să mergi înainte cu curaj, doar așa poți crește”, a afirmat antrenorul român, conform .