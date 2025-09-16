Cristi Chivu, iritat la conferință înainte de Ajax – Inter: „Nu cred că este cazul doar pentru că fanii îmi cer asta”. Toate declarațiile antrenorului român
Potrivit jurnaliștilor de la fcinter1908.it, avionul care trebuia să îi deplaseze pe italieni spre Olanda în cursul serii zilei de marți a decolat cu o întârziere de peste o oră de pe aeroportul din Milano.
Cristi Chivu, deranjat de o întrebare primită înainte de Ajax – Inter
Cu mai mult de o oră întârziere, antrenorul român a susținut în cele din urmă conferința de presă premergătoare meciului din prima etapă a fazei principale din Champions League.
Chivu a părut destul de deranjat în momentul în care a fost întrebat din nou despre înfrângerea cu Juventus din campionat, iar răspunsul său a fost următorul, citat de jurnaliștii de la fcinter1908.it:
„Credeam că ar trebui să vorbim despre Liga Campionilor, dar în schimb ne-am întors la aceeași poveste veche. Cred că această echipă este puternică în sine și a demonstrat-o și la Torino.
Apoi, dacă ne uităm la rezultat, putem arăta cu degetul și ne putem confirma obiceiul. Știm cu toții ce înseamnă o înfrângere în Italia, dar trebuie să ne uităm și la aspectele pozitive, cum ar fi efortul depus, cum s-a întâmplat cu Torino și Udinese.
Cred că suntem la un pas de a construi pe lucrurile bune pe care le-am văzut și vrem să le vedem continuând. Suntem la un pas de a crește moralul acestei echipe care încearcă să iasă din această situație. Totul se rezumă la rezultate”.