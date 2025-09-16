Cristi Chivu, iritat la conferință înainte de Ajax – Inter: „Nu cred că este cazul doar pentru că fanii îmi cer asta”. Toate declarațiile antrenorului român

Potrivit jurnaliștilor de la , avionul care trebuia să îi deplaseze pe italieni spre Olanda în cursul serii zilei de marți a decolat cu o întârziere de peste o oră de pe aeroportul din Milano.

Cristi Chivu, deranjat de o întrebare primită înainte de Ajax – Inter

Cu mai mult de o oră întârziere, antrenorul român a susținut în cele din urmă conferința de presă premergătoare meciului din prima etapă a fazei principale din Champions League.

Chivu a părut destul de deranjat în momentul în care a fost întrebat din nou despre înfrângerea cu Juventus din campionat, iar răspunsul său a fost următorul, citat de jurnaliștii de la :

„Credeam că ar trebui să vorbim despre Liga Campionilor, dar în schimb ne-am întors la aceeași poveste veche. Cred că această echipă este puternică în sine și a demonstrat-o și la Torino.

Apoi, dacă ne uităm la rezultat, putem arăta cu degetul și ne putem confirma obiceiul. Știm cu toții ce înseamnă o înfrângere în Italia, dar trebuie să ne uităm și la aspectele pozitive, cum ar fi efortul depus, cum s-a întâmplat cu Torino și Udinese.

Cred că suntem la un pas de a construi pe lucrurile bune pe care le-am văzut și vrem să le vedem continuând. Suntem la un pas de a crește moralul acestei echipe care încearcă să iasă din această situație. Totul se rezumă la rezultate”.