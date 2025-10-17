Cristi Chivu, laude necontenite înaintea meciului AS Roma – Inter: ”Are tot respectul meu”

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, întâlnește AS Roma, sâmbătă, de la 21:45, într-un meci din etapa a șaptea din Serie A.

Antrenorul român va disputa meciul contra unuia dintre foștii săi antrenori, respectiv Gian Piero Gasperini, care i-a pregătit pe italieni în sezonul 2011/2012.

Chivu a oferit o primă declarație înaintea meciului.

„Chiar dacă experiența a fost una scurtă, mi-a lăsat o impresie plăcută, una pe care o am și acum ca antrenor. Inovațiile aduse de el reprezintă o sursă de inspirație. Gasperini are tot respectul meu. Îmi aduc aminte că ne-am pregătit grozav sub comanda lui la Inter și rar m-am simțit atât de bine fizic și mental.

La acel moment, știu că a încercat să schimbe sistemul și am jucat fundaș stânga. Din nefericire, nu a avut rezultate și a plecat rapid, însă ulterior și-a arătat valoarea. Este o sursă de inspirație pentru noi”, a spus Chivu, la conferința de presă premergătoare jocului cu AS Roma.