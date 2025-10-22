Cristi Chivu, lecție de calm după recitalul din Champions League: „Bucuria victoriei vine înaintea oricărui nou meci”

Inter a reușit o demonstrație de forță în Liga Campionilor, impunându-se clar cu 4-0 pe terenul lui Royale Union SG, o victorie care marchează al șaptelea succes consecutiv al echipei pregătite de Cristi Chivu. După partidă, tehnicianul român a refuzat să se lase distras de întrebările despre viitorul meci cu Napoli, preferând să se concentreze pe bucuria prezentului.

„Cum va fi meciul cu Napoli? În viață am învățat un lucru: să mă bucur atunci când câștig și să nu mă gândesc la următorul meci, pentru că victoria nu este niciodată un lucru sigur. Mă gândesc la cât de bine am jucat astăzi, iar apoi ne vom gândi la Napoli”, a declarat antrenorul român.

Inter traversează o perioadă excelentă, iar Chivu a evidențiat faptul că grupul din vestiar a știut să lase în urmă dezamăgirile finalului de sezon trecut.

„Echipa asta avea nevoie să-și recapete încrederea, a trebuit să lase în trecut dezamăgirile din sezonul trecut. Din păcate, fotbalul este un nenorocit, îți dă lucruri negative pe care le iei cu tine. E un grup fantastic și există loc de progres. Sunt bucuros că e un grup care poate fi antrenat. Sunt jucători care lasă mândria deoparte și sunt la dispoziția echipei”