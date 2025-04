Cristi Chivu, mesaj clar: ”Asta este important pentru mine!”

Cristi Chivu a revenit pe banca unei echipe după ce a acumulat experiență la echipele de juniori ale lui Inter.

Fostul fundaș a semnat cu Parma, dar are o misiune dificilă și trebuie să salveze gruparea de la retrogradare.

Acesta susține că principala lui prioritate la Parma este să consolideze faza defensivă a echipei.

„Este o muncă de făcut pas cu pas, evitând să introducem prea multe concepte care ar putea crea confuzie. Am gestionat destul de bine, după părerea mea, prima lună: am dat o organizare și am lucrat la faza defensivă. Au venit răspunsuri pozitive, echipa a acordat puțin adversarelor în ultima perioadă.

Munca noastră este un proces zilnic, am obținut două meciuri fără gol primit în ultimele cinci partide. Pentru mine este important să am o fază defensivă bine organizată dacă vrem să ne salvăm de la retrogradare. Vom avea timp să adăugăm multe lucruri în plus, dar, așa cum am spus, munca noastră trebuie să fie pas cu pas, fără a adăuga prea multe lucruri imediat care ar putea crea confuzie”, a spus Chivu pentru CBS Sport.